2019-11-05T11:27:10+03:00
Общество

Движение ограничат по улице Карла Маркса в Иркутске 7 ноября

Проезд закроют от бульвара Гагарина до улицы Ленина с 16:30 до 17:00
Татьяна ВАН-ТЮ-ВЕН
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Движение ограничат по улице Карла-Маркса в Иркутске 7 ноябряДвижение ограничат по улице Карла-Маркса в Иркутске 7 ноябряФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Внимание, иркутские автомобилисты! В центре города 7 ноября на полчаса будет частично перекрыта одна из главных артерий города. Не пропустят автомобили на улицу Карла Маркса от бульвара Гагарина до улицы Ленина с 16:30 до 17:00.

- Ограничение движения связано с шествием, посвященным годовщине 7 ноября, - уточнили в пресс-службе администрации Иркутска, - Участники пройдут от главного корпуса ИГУ до памятника Ленину.

Автолюбителям советуем заранее продумать свой маршрут.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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