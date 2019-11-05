Более 5 тысяч иркутян заболели ОРВИ в первую неделю ноября

СЕГОДНЯ 11:19 2019-11-05T11:19:34+03:00

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Несмотря на морозную погоду и сильный холодный ветер, сибиряки не сдаются и успешно противостоят вирусам. Количество заболевших ОРВИ не выходит за рамки нормы: а значит, пока не нужно бояться эпидемии. За последнюю неделю число больных в Иркутской области достигло отметки 12765 человек. Из них 9713 – дети до 14 лет.

В области отмечается снижение заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. Исключение составляют только малыши от 0 до 6 лет. Среди них заболевших стало больше.

- В самом Иркутске за неделю подхватили ОРВИ 5201 горожан, - сообщает пресс-секретарь регионального Управления Роспотребнадзора Светлана Каурова. - Больше половины заболевших - малыши до 6 лет, их 2995.

Сотрудники ведомства провели мониторинг причин заболевания. Они выяснили, что грипп в Иркутск пока не пришел.

Но эти данные - не повод отказываться от прививки. Нужно помнить, что подхватить его очень легко. Сейчас в Иркутской области привито 725862 человека. За осень планируется привить половину населения области. Это 1,25 миллиона человек.

ИСТОЧНИК KP.RU