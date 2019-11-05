2019-11-05T13:50:41+03:00
Происшествия

Группу нелегальных лесорубов задержали в Иркутской области

Общий ущерб лесному фонду составил больше 8 миллионов рублей
Татьяна ВАН-ТЮ-ВЕН
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Группу нелегальных лесорубов задержали в Иркутской области.Группу нелегальных лесорубов задержали в Иркутской области.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Группа черных лесорубов незаконно вырубала древесину в Чунском районе. Их задержание стало совместной операцией сотрудников полиции, прокуратуры и ФСБ. Следователи ГСУ ГУ МВД России по Иркутской области возбудили несколько уголовных дел по незаконной рубке в особо крупном размере.

- Задержание проводилось одновременно по восьми адресам, а также в местах незаконной рубки, - сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области, - В отдел внутренних дел было доставлено 12 человек.

Среди них был и 63-летний мужчина, который, предположительно, является лидером организованной группы. Он к слову, руководитель лесоперерабатывающего предприятия. После этого сотрудниками полиции были задержаны еще три участника группы черных лесорубов.

В общей сложности ими был нанесен ущерб лесному фонду на сумму больше 8 миллионов рублей.

Во время обысков было изъято 29 машин, это и тяжелая лесозаготовительная техника, и дорогие легковые автомобили, восемь бензопил и больше миллиона рублей. К доказательствам также будут прикреплены изъятая компьютерная техника и документация.

Суд оставил под стражей предполагаемого организатора и двух активных участников, остальные находятся под подпиской о не выезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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