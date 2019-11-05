2019-11-05T13:56:38+03:00
Происшествия

В Бурятии спасатели ищут трех рыбаков, которые пропали на Байкале

Мужчины уехали на моторной лодке, но обратно на берег не вернулись
Виктория ГЕРКО
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В Бурятии спасатели ищут трех рыбаков, которые пропали на БайкалеВ Бурятии спасатели ищут трех рыбаков, которые пропали на БайкалеФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Спасатели продолжают поиски троих мужчин, которые пропали на Байкале.

- Днем 4 ноября трое приятелей отправились на рыбалку, - рассказывает главный государственный инспектор Республики Бурятия по маломерным судам Николай Зайцев. – Сейчас неизвестно, где они находятся.

При осмотре вод и берега озера спасатели нашли перевернутую лодку. Рядом с лодкой был обнаружен труп мужчины. Пока неизвестно, является ли погибший одним из пропавших рыбаков. Спасатели продолжают поиски рыбаков. Обстоятельства смерти найденного мужчины выясняются.

Сотрудники МЧС напоминают: навигация на водоемах завершена. Уже сейчас на реках и озерах образуется лед. На самом озере Байкал навигация завершится только 10 ноября. Но это не уменьшает опасности. Не выходите на воду без спасательных жилетов. Всегда проверяйте, какая погода будет стоять в день выхода на воду. Сообщайте о своем маршруте родным или друзьям. Не рискуйте своим здоровьем и жизнью, соблюдая меры безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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