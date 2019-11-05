Завершены поиски пропавшей без вести 25-летней иркутянки

СЕГОДНЯ 12:46 2019-11-05T12:46:28+03:00

Девушка в соцсетях увидела, что ее ищут, и сама вышла на связь

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В Иркутске успешно завершены поиски 25-летней девушки, которую искали три дня. Напомним, о ее пропаже полицейским заявила мать. Она рассказала, что еще 2 ноября около 22 часов 30 минут ее дочь ушла из дома по улице Почтамтской, и не вернулась. Никто из близких не знал, где она может находиться.

Искали пропавшую девушку полицейские, волонтеры и неравнодушные горожане. После того, как ориентировка на нее попала в соцсети, пропавшая дама сама вышла на связь.

- Она увидела свою фотографию в пабликах и сразу позвонила в полицию, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – С девушкой все хорошо.

Где находилась все это время пропавшая иркутянка, и почему, она не позвонила родным и близким, чтобы сказать, что с ней все в порядке, сейчас выясняется.

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ИСТОЧНИК KP.RU