2019-11-05T19:35:18+03:00
Спорт

ХК «Ермак» в овертайме проиграл «Зауралью» в выездном матче ВХЛ

Ангарчане вели в счете два периода, но не удержали преимущество
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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ХК «Ермак» в овертайме проиграл «Зауралью» в выездном матче ВХЛ. Фото: Татьяна ГЛЮК.ХК «Ермак» в овертайме проиграл «Зауралью» в выездном матче ВХЛ. Фото: Татьяна ГЛЮК.
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С поражения начал очередную выездную серию игр Высшей хоккейной лиги ангарский «Ермак». В Кургане «оранжевые» проиграли местному «Зауралью» со счетом 1:2. При этом, определить победителя команды смогли в овертайме.

Счет в матче в первом периоде открыли наши парни. Вперед ангарчан вывел точный бросок Алексея Рарова. Во втором отрезке заброшенных шайб зрители не увидели. Восстановить равновесие хоккеисты «Зауралья» смогли лишь в третьем периоде благодаря Алексею Глущенко. Равный счет продержался до финальной сирены, поэтому встреча перетекла в дополнительное время. Ну а в овертайме победу хозяевам принес Антон Рехтин.

Следующий матч «Ермак» проведет 7 ноября в башкирском городе Учалы против местного «Горняка».

ИСТОЧНИК KP.RU

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