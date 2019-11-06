Эвакуировали на вертолете: рыбаков спасли в Иркутской области

СЕГОДНЯ 04:42 2019-11-06T04:45:52+03:00

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На моторной резиновой лодке в завершении периода навигации. Трое рыбаков на реке Урик попали с трудную ситуацию. Их лодка, наплыв на подводные камни, начала тонуть. Они оказались в ледяной воде. Мужчинам удалось добраться до берега, однако, все их вещи унесло рекой. Спасло то, что спутниковый телефон все же остался с ними. Они позвонили приятелю, а тот вызвал спасателей.

- Это произошло в 60 км от населенного пункта Инга на реке Урик в Черемховском районе, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области. - Причиной ЧП стало грубейшее нарушение требований безопасности.

Добраться по воде до рыбаков спасатели не могли из-за ледяной шуги на реке. На автомобиле к месту происшествия было не проехать, пришлось лететь на вертолете Ми-8. Когда пострадавших доставили в населенный пункт от помощи медиков рыбаки отказались. Их жизни ничего не угрожает, а вот штраф заплатить за выход на воду после завершения навигации придется. Он по закону - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU