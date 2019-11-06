2019-11-06T05:14:52+03:00
Спорт

С первенства Европы иркутяне вернулись с золотыми медалями

Соревнования проводились среди юниоров до 23 лет
Мария КНЯЗЕВА
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С первенства Европы иркутяне вернулись с золотыми медалямиС первенства Европы иркутяне вернулись с золотыми медалями
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В Ижевске накануне завершилось первенство Европы по дзюдо. Иркутскую область достойно представили спортсмены Рамазан Абдулаев и Мурад Чопанов. С престижного турнира воспитанники Эргаша и Фотеха Махмадбековых вернулись с золотыми медалями.

- Рамазан Абдулаев выступал в весовой категории 60 кг, - сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области. - В финале он победил представителя Краснодарского края Аюба Блиева и занял первое место. Серебряная медаль досталась Аюбу Блиеву.

Третье место в весовой категории Рамазана взяли дзюдоисты из Грузии Темур Нозадзе и Жаба Папинашвили. Мурад Чопанов стал победителем в весе до 66 кг. Он одолел спортсменов из Белоруссии, Финляндии, Грузии и Азербайджана. Серебро у Нурлана Османова из Азербайджана. Бронза у испанца Давида Торне Гарсиа и итальянца Маттиа Мицели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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