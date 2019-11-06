2019-11-06T06:53:55+03:00
Происшествия

Иркутянина, который напал с ножом на свою жену, задержали в Тулуне

30-летний мужчина обвиняется в покушении на убийство [видео]
Любовь АРБАТСКАЯ
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Иркутянина, который напал с ножом на свою жену, задержали в ТулунеИркутянина, который напал с ножом на свою жену, задержали в ТулунеФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В Тулуне задержали 30-летнего иркутянина, который 17 октября едва не убил свою бывшую жену. Вместе они уже не жили, она одна воспитывала их ребенка. Он наведался к ней в гости, но не с добрыми намерениями - он прихватил с собой нож. Они поссорились, и иркутянин напал на девушку и стал бить ножом: раз, второй, третий... Потом бросил ее, истекающую кровью, и сбежал.

- К счастью, раненую успели спасти медики, - рассказывают в СУ СКР по Иркутской области. - Она написала заявление правоохранителям. Накануне мужчину задержали в квартире приятеля в Тулуне, он арестован. Расследуется уголовное дело по статье "Покушение на убийство".

Иркутянина, который чуть не убил свою жену, задержали в Тулуне.Видео: ГУ МВД по Иркутской области.

Как оказалось, раньше он уже угрожал бывшей супруге, что убьет ее. За это ему также придется отвечать перед судом.

- Пока подозреваемого разыскивали, полицейские охраняли девушку, - комментируют в ГУ МВД по Иркутской области. - Мужчина в это время специально не созванивался с родными и знакомыми, чтобы никто не вышел на его след. Кстати, на счету иркутянина уже несколько судимостей за кражи и разбойные нападения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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