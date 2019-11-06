2019-11-06T07:27:23+03:00
Происшествия

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил обжаловать приговор сантехнику, которого обвиняли в гибели пенсионеров из Ангарска

Семейная пара погибла из-за прорыва батареи в феврале 2018 года
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Глава СК России Александр Бастрыкин поручил обжаловать оправдательный приговор сантехнику, которого обвиняли в гибели пенсионеров из АнгарскаГлава СК России Александр Бастрыкин поручил обжаловать оправдательный приговор сантехнику, которого обвиняли в гибели пенсионеров из АнгарскаФото: Тимур ХАНОВ
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Кажется, ставить точку в трагической гибели пенсионеров из Ангарска, которые в феврале 2018 года погибли в своей квартире из-за прорыва батареи, рано. Глава следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил своим подчиненным обжаловать оправдательный приговор сантехнику, которого обвиняли в гибели семейной пары. Напомним, 5 ноября суд признал его невиновным по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух лиц».

- С таким решением не согласились родственники погибших, - сообщили в пресс-службе СУ СК России.

Об этой трагедии «Комсомолка» рассказывала подробно. Все произошло в квартире 72-летней ангарчанки и ее 74-летнего мужа, в ночь на 12 февраля 2018 года. На кухне пожилой пары, из чугунной батареи начал хлестать кипяток. Мужчина попытался самостоятельно устранить течь, но ему это не удалось. Пенсионеры не стали покидать квартиру и погибли от сильнейших ожогов.

Позже следователи выяснили, что ремонт в квартире погибших пенсионеров проводился за полгода до трагедии - в августе 2017 года. Тогда местный сантехник установил на батарее проходные пробки с шаровым краном на чугунном радиаторе. Ну а в ночь на 12 февраля произошло повреждение этого оборудования и кипяток хлынул наружу.

Как объяснил «КП-Иркутск» адвокат сантехника Дмитрий Ким, суд вынес оправдательный приговор, так как не нашел причинно-следственной связи между работой своего подзащитного и гибелью пенсионеров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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