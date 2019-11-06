2019-11-06T10:55:54+03:00
Здоровье

В Иркутске можно купить тест в аптеке и проверить себя на ВИЧ самостоятельно

Сделать бесплатное анонимное тестирование можно и в специальной передвижной лаборатории
Татьяна ВАН-ТЮ-ВЕН
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В иркутских аптеках можно приобрести экспресс-тест на ВИЧ.В иркутских аптеках можно приобрести экспресс-тест на ВИЧ.Фото: Тимур ХАНОВ
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Жители Иркутска смогут самостоятельно провести тестирование на ВИЧ. Для этого нужно будет только купить экспресс-тест в муниципальной аптеке. Результат будет готов через 15 минут. Адреса аптек можно узнать на сайте администрации города. Их список достаточно большой, есть во всех округах и районах города.

- При положительном результате теста необходимо пройти дополнительное обследование в поликлинике или в областном центре по профилактике и борьбе со СПИД, - уточняют в пресс-службе администрации Иркутска. - Кроме этого сделать бесплатное анонимное тестирование можно в специальной передвижной лаборатории.

Одна из таких лабораторий будет работать 29 ноября с 11:00 до 15:00 часов по улице Лермонтова, 83 (площадь перед политехом). Результат также будет известен через 15 минут.

Отметим, последние три года число заболевших ВИЧ в Иркутской области снижается. По данным иркутского областного центра СПИД за 2018 год в регионе заразилось 3414 человек, это на 12,5% меньше чем в 2017 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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