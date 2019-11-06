2019-11-06T11:02:10+03:00
Общество

Сергей Сокол: вопросы взаимодействия муниципалитетов и федерального центра должны решаться системно

На совещании в областном парламенте озвучили проблемы поселений Иркутского района
Вера ОЛЬШЕВСКАЯ
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ФОТО: пресс-служба Законодательного Собрания Иркутской области.ФОТО: пресс-служба Законодательного Собрания Иркутской области.
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Так, для всех муниципальных образований Иркутского района злободневными являются проблемы, которые возникают в связи с нахождением на территории района земель лесного фонда РФ. В частности, из-за отсутствия возможности оформления права муниципальной собственности не проводятся реконструкции, капитальный ремонт дорог, не ведется строительство объектов придорожного сервиса, невозможно поставить на кадастровый учет и установить категории земель, также возникают сложности с оформлением прав собственности на участки под жилыми домами.

Глава Хомутовского МО Василий Колмаченко заметил, что население с каждым годом растет, но при этом состояние социальной инфраструктуры остается на уровне 80-х годов. Для значительных реальных изменений необходимо согласовать генплан населенного пункта, процесс тормозят сложности с разграничением земель.

- Проблемы межведомственного взаимодействия всегда были, но они должны решаться, так как отражаются в первую очередь на жизни людей. Между муниципалитетами и федеральным центром связующим звеном должны выступать региональные власти и решать эти вопросы системно, – подчеркнул Сергей Сокол.

Спикер дал поручение председателям профильных комитетов совместно с министерствами проработать обозначенные на совещании вопросы. Это же, отметил спикер, касается и проблем, связанных с нахождением части территории Иркутского района, а именно Голоустненского, Листвянского и Большереченского муниципальных образований, в Центральной экологической зоне Байкала.

ИСТОЧНИК KP.RU

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