2019-11-06T11:44:50+03:00
Общество

Водитель, врезавшийся в памятник Александру III в Иркутске, заплатит за его восстановление

Работы будут проводиться с помощью мэрии города
Виктория ГЕРКО
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Водитель, врезавшийся в памятник Александру III в Иркутске, заплатит за его восстановление.Водитель, врезавшийся в памятник Александру III в Иркутске, заплатит за его восстановление.Фото: ГУ МВД по Иркутской области
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Виновнику аварии, который врезался в памятник Александру III, придется раскошелиться. Ему придется восстанавливать не только разбитый автомобиль, но и оплатить работы по восстановлению постамента и ограждения.

- Ремонтные работы будут проводиться под контролем мэрии города. Параллельно работам с виновника будут взыскивать ущерб, - сообщает ИА «Сибирские новости».

Сейчас подсчитывается, во сколько обойдется восстановление ограды и постамента. Плитку восстановят за 2-3 недели. А вот восстановить ограждение сложнее. Пока администрация ищет того, кто сможет восстановить кованую решетку.

И ограждение, и постамент являются частью объекта культурного наследия региона. А сам объект входит в список объектов истории и культуры областного центра. Он числится на государственной охране. Особую историческую ценность несет и ограждение. Оно было изготовлено вместе с памятником.

Напомним, утром 2 ноября социальные сети взорвало видео ДТП с участием темного «Мерседеса». На полной скорости автомобиль вылетел с дороги, пробил ограду памятника Александру III и врезался в постамент. Видео аварии с камер наблюдения вызвало бурю обсуждений в сети.

За рулем оказался нетрезвый водитель. Мужчина отказался от медицинского освидетельствования и утверждал, что за рулем иномарки был кто-то другой. А он, якобы, просто гулял по набережной. За отказ от обследования мужчине грозит штраф - 30 тысяч рублей, а также лишение прав сроком на 2 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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