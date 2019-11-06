Полицейские задержали грабителя, который нападал на молодых девушек в Иркутске
Пятнадцатого сентября в отделение полиции обратилась 21-летняя иркутянка. Она рассказала полицейским, что ее обокрали. Девушка возвращалась домой по улице Байкальской, когда на нее напал мужчина. Грабитель снял с нее золотую цепочку и серьги. Но пострадавшая не запомнила ни лица вора, ни особых примет.
- Через неделю в полицию обратилась еще одна девушка, - сообщает ИА Байкал24. – Преступление было совершено по той же схеме. Вторая пострадавшая подробно описала приметы грабителя.
Описание злоумышленника помогло найти подозреваемого. Им оказался 41-летний иркутянин. Ранее он уже был судим. От полицейских скрывался около месяца. Жил у своего знакомого в одном из садоводств Иркутска.
Сейчас на преступника заведено уголовное дело за грабеж. Ему грозит до 7 лет лишения свободы. Сотрудники полиции не исключают, что пострадавших может быть больше. Если вы узнали подозреваемого, просим обратиться в полицию города.
Мужчина грабил девушек в Иркутске.ГУ МВД по Иркутской области
ИСТОЧНИК KP.RU