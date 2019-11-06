2019-11-06T12:57:24+03:00
Происшествия

Полицейские задержали грабителя, который нападал на молодых девушек в Иркутске

Подозреваемый около месяца скрывался от полиции
Виктория ГЕРКО
Поделиться:
Полицейские задержали грабителя, который нападал на молодых девушек в ИркутскеПолицейские задержали грабителя, который нападал на молодых девушек в ИркутскеФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

Пятнадцатого сентября в отделение полиции обратилась 21-летняя иркутянка. Она рассказала полицейским, что ее обокрали. Девушка возвращалась домой по улице Байкальской, когда на нее напал мужчина. Грабитель снял с нее золотую цепочку и серьги. Но пострадавшая не запомнила ни лица вора, ни особых примет.

- Через неделю в полицию обратилась еще одна девушка, - сообщает ИА Байкал24. – Преступление было совершено по той же схеме. Вторая пострадавшая подробно описала приметы грабителя.

Описание злоумышленника помогло найти подозреваемого. Им оказался 41-летний иркутянин. Ранее он уже был судим. От полицейских скрывался около месяца. Жил у своего знакомого в одном из садоводств Иркутска.

Сейчас на преступника заведено уголовное дело за грабеж. Ему грозит до 7 лет лишения свободы. Сотрудники полиции не исключают, что пострадавших может быть больше. Если вы узнали подозреваемого, просим обратиться в полицию города.

Мужчина грабил девушек в Иркутске.ГУ МВД по Иркутской области

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Виновника аварии в Ангарске заключили под стражу
Водитель, врезавшийся в памятник Александру III в Иркутске, заплатит за его восстановление
Сергей Сокол: вопросы взаимодействия муниципалитетов и федерального центра должны решаться системно
В Иркутске можно купить тест в аптеке и проверить себя на ВИЧ самостоятельно
"Помогу получить инвалидность за вознаграждение": врача из Бодайбо будут судить за мошенничество
Братчанин стал лауреатом областного конкурса «Лучший ученик года»
Предприниматели Иркутской области получают деньги на развитие бизнеса
Руководитель УФАС по Иркутской области Александр Кулиш проведет личный прием предпринимателей в ТПП Восточной Сибири
Адвокат из Иркутской области задержан при перевозке оружия в республике Северная Осетия
Глава СК России Александр Бастрыкин поручил обжаловать приговор сантехнику, которого обвиняли в гибели пенсионеров из Ангарска
Иркутянина, который напал с ножом на свою жену, задержали в Тулуне
Сто китайских компаний приняли участие в бирже контактов с производителями из Иркутской области
На Круглом столе в "Комсомолке" обсудят возможности реабилитации пострадавших на производстве
С первенства Европы иркутяне вернулись с золотыми медалями
Эвакуировали на вертолете: рыбаков спасли в Иркутской области
Охотника с татуировкой в виде котенка ищут в Иркутской области
ХК «Ермак» в овертайме проиграл «Зауралью» в выездном матче ВХЛ
Начали с победы: «Байкал-Энергия» всухую разгромила «Уральский трубник» в первом матче сезона
В Бурятии спасатели ищут трех рыбаков, которые пропали на Байкале
Позы, шаурма и чебуреки: эти блюда чаще всего заказывают на дом иркутяне