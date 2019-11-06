Полицейские задержали грабителя, который нападал на молодых девушек в Иркутске

СЕГОДНЯ 12:48 2019-11-06T12:57:24+03:00

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Пятнадцатого сентября в отделение полиции обратилась 21-летняя иркутянка. Она рассказала полицейским, что ее обокрали. Девушка возвращалась домой по улице Байкальской, когда на нее напал мужчина. Грабитель снял с нее золотую цепочку и серьги. Но пострадавшая не запомнила ни лица вора, ни особых примет.

- Через неделю в полицию обратилась еще одна девушка, - сообщает ИА Байкал24. – Преступление было совершено по той же схеме. Вторая пострадавшая подробно описала приметы грабителя.

Описание злоумышленника помогло найти подозреваемого. Им оказался 41-летний иркутянин. Ранее он уже был судим. От полицейских скрывался около месяца. Жил у своего знакомого в одном из садоводств Иркутска.

Сейчас на преступника заведено уголовное дело за грабеж. Ему грозит до 7 лет лишения свободы. Сотрудники полиции не исключают, что пострадавших может быть больше. Если вы узнали подозреваемого, просим обратиться в полицию города.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="854" height="480" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/742143" frameborder="0"></iframe> Мужчина грабил девушек в Иркутске.ГУ МВД по Иркутской области

ИСТОЧНИК KP.RU