Ревнивый муж из Бурятии хотел избить любовника жены, но убил его брата

СЕГОДНЯ 15:01 2019-11-06T15:01:55+03:00

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Любовь довела до убийства. Только ревнивый муж выместил злость не на любовнике жены, а на его брате. А начиналось все так. Второго ноября супруга будущего убийцы ушла из дома и сутки не возвращалась домой. На следующий день мужчина решил отправиться на поиски любимой женщины. Первым делом он решил проведать ее подругу. Решил - наверняка она там. В ее-то квартире он увидел благоверную в объятиях другого мужчины.

- На кровати жена спала с незнакомцем. Обвиняемый набросился на любовников с кулаками, - сообщает СУ СК по Бурятии. – За незнакомца заступился брат. Он попытался прекратить драку.

Это стало "красной тряпкой" для разъяренного мужа и тот обрушил весь удар на него. Мужчина получил несколько ударов по голове, а затем упал на пол. Одержав "победу", Отелло забрал жену и ушел из квартиры.

До полусмерти избитый мужчина пролежал на полу до следующего утра. Возможно, его еще можно было спасти, если бы доставили к врачу - он умер только под утро. Но брат убежал еще во время драки, опасаясь расправы, а хозяйка квартиры подумала, что пострадавший спит. Только на утро она заметила, что тот не дышит и позвонила в скорую и полицию.

Задержанный свою вину полностью признал и рассказал о подробностях. Сейчас ему предъявлено обвинение за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть.

ИСТОЧНИК KP.RU