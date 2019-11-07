2019-11-07T03:39:12+03:00
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Так решил суд: два памятника истории и культуры изъяли у собственника в Иркутске

Это уже не первый случай в нашем городе
Мария КНЯЗЕВА
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Так решил суд: два памятника истории и культуры изъяли у собственника в Иркутске. Фото: Правительство Иркутской областиТак решил суд: два памятника истории и культуры изъяли у собственника в Иркутске. Фото: Правительство Иркутской области
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Разрушались и ветшали. Два памятника истории и культуры по решению суда изъяты у собственника в Иркутске — она находятся на улице Карла Либкнехта и в реестре памятников регионального значения записаны как «Городская усадьба: три дома». Дата постройки - середине XIX века.

- Собственник не принимал мер для их восстановления, хотя еще в 2015 году он выдал службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области охранные обязательства на оба здания, - сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области. - В них прописаны мероприятия, которые владелец обязуется провести для восстановления зданий.

За четыре года они так и не были выполнены. Мало того, состояние объектов только ухудшилось. Решением суда памятники истории и культуры будут переданы в областную собственность путем выкупа. Цену построек определят независимые эксперты.

Напомним, в Иркутске это не первый случай, когда собственники халатно относятся к исторически ценным домам. Так, в 2012 году у владельца было изъято самое старое деревянное здание города – дом Шубиных. Сейчас в нем идут реставрационные работы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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