2019-11-07T03:54:19+03:00
Общество

10-летний мальчик сломал позвоночник во время игры в пейнтбол в Ангарске

Уголовное дело передано в суд
Мария КНЯЗЕВА
Поделиться:
10-летний мальчик сломал позвоночник во время игры в пейнтбол в Ангарске10-летний мальчик сломал позвоночник во время игры в пейнтбол в АнгарскеФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

Безобидная игра закончилась серьезными травмами. 10-летний ребенок сломал позвоночник. Это произошло в конце июля в этом году. Во время одной из перебежек на полигоне для стрельбы мальчик провалился в открытый бетонный колодец глубиной 1-1,5 метра.

- Ребенок получил компрессионный перелом позвоночник, - сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета России по Иркутской области. - Было заведено уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя по факту проведения развлекательных игр с участием детей, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Сейчас расследование завершено, материалы дела переданы в Ангарский городской суд.

Читайте также:

Сибиряк нанес красавице-жене 18 ударов ножом на глазах у годовалого сына. За месяц до трагедии девушка ушла от него из-за скандалов [фото, видео]

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Бесплатные занятия по подготовке к ЕГЭ проходят в «Молчановке» для иркутских школьников
Премьера мюзикла иркутского «Театра Пилигримов» пройдет в Санкт-Петербурге
Сибиряк украл почти 400 железнодорожных тормозных башмаков
Так решил суд: два памятника истории и культуры изъяли у собственника в Иркутске
Ревнивый муж из Бурятии хотел избить любовника жены, но убил его брата
Поссорившись со своей любимой, сибиряк решил сжечь ее заживо
Виновника аварии в Ангарске заключили под стражу
Полицейские задержали грабителя, который нападал на молодых девушек в Иркутске
Водитель, врезавшийся в памятник Александру III в Иркутске, заплатит за его восстановление
Сергей Сокол: вопросы взаимодействия муниципалитетов и федерального центра должны решаться системно
В Иркутске можно купить тест в аптеке и проверить себя на ВИЧ самостоятельно
"Помогу получить инвалидность за вознаграждение": врача из Бодайбо будут судить за мошенничество
Братчанин стал лауреатом областного конкурса «Лучший ученик года»
Предприниматели Иркутской области получают деньги на развитие бизнеса
Руководитель УФАС по Иркутской области Александр Кулиш проведет личный прием предпринимателей в ТПП Восточной Сибири
Адвокат из Иркутской области задержан при перевозке оружия в республике Северная Осетия
Глава СК России Александр Бастрыкин поручил обжаловать приговор сантехнику, которого обвиняли в гибели пенсионеров из Ангарска
Иркутянина, который напал с ножом на свою жену, задержали в Тулуне
Сто китайских компаний приняли участие в бирже контактов с производителями из Иркутской области
На Круглом столе в "Комсомолке" обсудят возможности реабилитации пострадавших на производстве
С первенства Европы иркутяне вернулись с золотыми медалями
Эвакуировали на вертолете: рыбаков спасли в Иркутской области
Охотника с татуировкой в виде котенка ищут в Иркутской области
ХК «Ермак» в овертайме проиграл «Зауралью» в выездном матче ВХЛ
Начали с победы: «Байкал-Энергия» всухую разгромила «Уральский трубник» в первом матче сезона
В Бурятии спасатели ищут трех рыбаков, которые пропали на Байкале
Позы, шаурма и чебуреки: эти блюда чаще всего заказывают на дом иркутяне