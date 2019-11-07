СЕГОДНЯ 03:54 2019-11-07T03:54:19+03:00

10-летний мальчик сломал позвоночник во время игры в пейнтбол в Ангарске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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Безобидная игра закончилась серьезными травмами. 10-летний ребенок сломал позвоночник. Это произошло в конце июля в этом году. Во время одной из перебежек на полигоне для стрельбы мальчик провалился в открытый бетонный колодец глубиной 1-1,5 метра.

- Ребенок получил компрессионный перелом позвоночник, - сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета России по Иркутской области. - Было заведено уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя по факту проведения развлекательных игр с участием детей, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Сейчас расследование завершено, материалы дела переданы в Ангарский городской суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU