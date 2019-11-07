2019-11-07T04:50:38+03:00
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Премьера мюзикла иркутского «Театра Пилигримов» пройдет в Санкт-Петербурге

Иркутяне увидят спектакль только в конце ноября
Мария КНЯЗЕВА
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Премьера мюзикла иркутского «Театра Пилигримов» пройдет в Санкт-Петербурге. Фото: Правительство Иркутской областиПремьера мюзикла иркутского «Театра Пилигримов» пройдет в Санкт-Петербурге. Фото: Правительство Иркутской области
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Премьерный показ нового мюзикла «NoRA» иркутского «Театра Пилигримов» пройдет в Санкт-Петербурге в театре «Цехъ». Его представят зрителям в рамках VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума. Это одно из главных условий участия в основной программе фестиваля — чтобы была премьера. Форум пройдет в Питере с 14 по 16 ноября, а иркутяне смогут увидеть постановку в конце месяца — 29 и 30 числа на сцене Дома актера.

- Спектакль поставлен по пьесе Генрика Ибсена, - сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области. - Музыку написал художественный руководитель театра Константин Артамонов, вместе с режиссером Анной Агапитовой он также работал над текстом либретто.

«NoRA» представляет собой камерный мюзикл, в котором участвуют все актеры «Театра Пилигримов». Во время представления звучат виолончель, скрипка, перкуссия, гитара, фортепиано и вокал актёров. На фестивале иркутские актеры покажут еще один спектакль - «Страсти по Марии». Эта рок-опера также новинка в репертуаре «пилигримов». Ее премьера прошла в сентябре.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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