Премьера мюзикла иркутского «Театра Пилигримов» пройдет в Санкт-Петербурге

СЕГОДНЯ 04:50 2019-11-07T04:50:38+03:00

Изменить размер текста: A A

Премьерный показ нового мюзикла «NoRA» иркутского «Театра Пилигримов» пройдет в Санкт-Петербурге в театре «Цехъ». Его представят зрителям в рамках VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума. Это одно из главных условий участия в основной программе фестиваля — чтобы была премьера. Форум пройдет в Питере с 14 по 16 ноября, а иркутяне смогут увидеть постановку в конце месяца — 29 и 30 числа на сцене Дома актера.

- Спектакль поставлен по пьесе Генрика Ибсена, - сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области. - Музыку написал художественный руководитель театра Константин Артамонов, вместе с режиссером Анной Агапитовой он также работал над текстом либретто.

«NoRA» представляет собой камерный мюзикл, в котором участвуют все актеры «Театра Пилигримов». Во время представления звучат виолончель, скрипка, перкуссия, гитара, фортепиано и вокал актёров. На фестивале иркутские актеры покажут еще один спектакль - «Страсти по Марии». Эта рок-опера также новинка в репертуаре «пилигримов». Ее премьера прошла в сентябре.

Читайте также:

Афиша филармонии Иркутска на ноябрь 2019: Виртуозы Москвы, Мансур Юсупов, Алексей Людевиг, Аранхуэс, Батист Эрбин (анонсы концертов инструментальной музыки)

ИСТОЧНИК KP.RU