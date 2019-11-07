Бесплатные занятия по подготовке к ЕГЭ проходят в «Молчановке» для иркутских школьников
ЕГЭ — одно из самых серьезных испытаний для старшеклассников: итог школьного обучения, набор проходного балла в вузы страны. Конечно, к такой проверке знаний нужно подходить ответственно и готовиться основательно. На помощь иркутским ученикам решили прийти в Иркутской областной библиотеке им. И.И. Молчанова-Сибирского.
- Оформляйте читательский билет и приходите к нам на занятия, - приглашают сотрудники «Молчановки» в своей группе в соцсетях. - Сдавай экзамены на высший балл!
Все занятия проходят на бесплатной основе. Если у вас еще нет читательского билета, чтобы оформить его нужно всего лишь прийти заранее с паспортом.
Расписание занятий по подготовке к ЕГЭ на ноябрь:
9 ноября 14.30 — биология;
16 ноября 14.30 — обществознание;
23 ноября 14.30 — химия;
30 ноября 14.30 - история.
ИСТОЧНИК KP.RU