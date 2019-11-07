2019-11-07T05:14:47+03:00
Общество

Бесплатные занятия по подготовке к ЕГЭ проходят в «Молчановке» для иркутских школьников

Готовиться к экзамену нужно начинать заранее
Мария КНЯЗЕВА
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Бесплатные занятия по подготовке к ЕГЭ проходят в «Молчановке» для иркутских школьниковБесплатные занятия по подготовке к ЕГЭ проходят в «Молчановке» для иркутских школьниковФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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ЕГЭ — одно из самых серьезных испытаний для старшеклассников: итог школьного обучения, набор проходного балла в вузы страны. Конечно, к такой проверке знаний нужно подходить ответственно и готовиться основательно. На помощь иркутским ученикам решили прийти в Иркутской областной библиотеке им. И.И. Молчанова-Сибирского.

- Оформляйте читательский билет и приходите к нам на занятия, - приглашают сотрудники «Молчановки» в своей группе в соцсетях. - Сдавай экзамены на высший балл!

Все занятия проходят на бесплатной основе. Если у вас еще нет читательского билета, чтобы оформить его нужно всего лишь прийти заранее с паспортом.

Расписание занятий по подготовке к ЕГЭ на ноябрь:

9 ноября 14.30 — биология;

16 ноября 14.30 — обществознание;

23 ноября 14.30 — химия;

30 ноября 14.30 - история.

ИСТОЧНИК KP.RU

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