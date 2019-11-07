2019-11-07T07:18:41+03:00
Общество

Место выбрано: В Иркутске появится концертный зал Дениса Мацуева

Концертный комплекс построят на Чертугеевском полуострове
Татьяна ВАН-ТЮ-ВЕН
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Концертный комплекс Дениса Мацуева построят на Чертугеевском полуострове.Концертный комплекс Дениса Мацуева построят на Чертугеевском полуострове.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Концертному залу Дениса Мацуева в Иркутске быть. О том, что в Иркутске планируют построить культурный объект заявили еще 2016 году. И вот, наконец выбрано место - это Чертугеевский полуостров, на берегу Иркутского водохранилища.

- Разработка проекта будет проходить с 2019 по 2020 годы, - сообщает ИА "Байкал 24", - На нее из областного бюджета планируют выделить 70 миллионов рублей. Проектные работы продлятся 2-3 года, а всего на строительство концертного зала планируют потратить пять лет.

Новый культурный комплекс сможет вместить в себя всех любителей классической музыки. В большом зале с органом будет примерно 900-1100 мест, а в малом зале для камерных концертов сможет разместиться 300 слушателей.

Денис Мацуев хочет привлечь к разработке культурного центра ведущего специалиста в области акустического проектирования театрально-концертных залов Ясухисы Тойоты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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