За жестокое убийство перед судом предстанет житель Ангарска

СЕГОДНЯ 07:44 2019-11-07T07:58:38+03:00

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В Ангарске следователи завершили расследование жестокого убийства, которое произошло в феврале 2019 года. В этот день 43-летний местный житель распивал спиртные напитки со своим новым знакомым. Однако мирное застолье переросло в ссору, и мужчина взялся за нож.

- Он нанес своему оппоненту около 30 ножевых ранений, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Иркутской области. - От полученных травм тот скончался на месте.

Об этом убийстве полицейские могли бы узнать далеко не сразу, если бы не одна случайность. Через несколько дней после происшествия, жителей 12 микрорайона Ангарска потрясла находка в одном из мусорных баков. Коммунальные службы нашли в мусоре человеческие останки. Оказалось, что убийца решил таким образом избавиться от улик. Следователи быстро нашли преступника, который во всем признался.

Теперь мужчине предъявлено обвинение по статье убийство. В настоящее время прокурором утверждено обвинительное заключение, уголовное дело передано в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU