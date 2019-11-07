Сергей Сокол и мэр Братска обсудили вопросы межбюджетных отношений

СЕГОДНЯ 10:18 2019-11-07T10:18:19+03:00

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Вопросы бюджетной обеспеченности города Братск и необходимость осуществления в ближайшее время межбюджетных трансфертов обсудили председатель Законсобрания Иркутской области Сергей Сокол, председатель комитета по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству Наталья Дикусарова и мэр Братска Сергей Серебреников.

Мэр Братска пояснил, что в результате недофинансирования из бюджета Иркутской области у города сложилась задолженность, и она продолжает расти. По состоянию на 1 ноября она составляла 90 млн руб., включая 42 млн на оплату льготного проезда работникам бюджетной сферы и 32 млн – на оплату налогов муниципальными учреждениями. Братску срочно требуются дополнительные средства в размере 346 млн руб.

Сергей Сокол отметил, что в областном парламенте 8 ноября состоятся публичные слушания «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», где вопросам межбюджетных трансфертов уделят особое внимание. Также спикер подчеркнул, что вопросы недофинансирования территорий региона по основным статьям, в частности, по зарплате бюджетников, будут в числе первоочередных при всех корректировках бюджета.

ИСТОЧНИК KP.RU