2019-11-07T14:29:39+03:00
Общество

В детских садах Иркутска усилили безопасность

В дошкольных учреждениях где нет вахтеров, вводят административных дежурных
Татьяна ВАН-ТЮ-ВЕН
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В детских садах Иркутска усилили безопасность.В детских садах Иркутска усилили безопасность.Фото: Мария ЛЕНЦ
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31 октября всю страну потрясла трагедия в небольшом северном городке Нарьян-Мар. Неадекватный мужчина войдя в детский сад среди белого дня, убил шестилетнего мальчика. Охранник принял мужчину за отца, а воспитательнице не хватило сил задержать наподдавшего. После этого по всей стране усиливают безопасность в детских садах. Иркутск не стал исключением.

- Всем руководителям дошкольных учреждений была вынесена рекомендация об усилении контроля пропускного режима, - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска, - работники детских садов должны обращать особое внимание на тех кто заходит и выходит.

Как правило, дошкольные учреждения Иркутска оборудованы магнитными замками и тревожными кнопками, кроме этого территория находится под видеонаблюдением. Но не везде есть вахтеры, в этом случае вводят административных дежурных. Сейчас в некоторых садиках города делают пропуска в дополнение ключам-картам. Без него дальше порога никто не пройдет. И обдумывают вариант закрывать на ключ и группы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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