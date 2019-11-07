Нарулила на статью: по видео, где девушка управляет самолетом Ан-24 возбуждено уголовное дело

СЕГОДНЯ 14:08 2019-11-07T14:08:25+03:00

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В начале месяца в сети появилось видео, как "летчица" управляет самолетом Ан-24, а за кадром ей говорят, куда и как повернуть. Начались проверки. Как выяснилось, девушка была за штурвалом Ан-24, совершавшего рейс Якутск – Багатай (Саккырыр), 31 августа. Сегодня Восточно-Сибирское следственное управление по транспорту возбудило уголовное дело.

- Девушка, не имеющая права на осуществление воздушных перевозок, управляла Ан-24 во время рейса, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского СУ на транспорте СК России, - Уголовное дело возбуждено по статье за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

На данный момент следователи установили, что один из членов экипажа провел в кабину самолета свою возлюбленную. Он и дал ей "порулить" Ан-24 на борту, которого находились пассажиры. Сейчас устанавливаются все обстоятельства инцидента.

ИСТОЧНИК KP.RU