Сирены экстренного оповещения сработали 7 ноября в Иркутске

СЕГОДНЯ 14:27 2019-11-07T14:27:30+03:00

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Сирены экстренного оповещения, сработавшие в Иркутске, вечером, 7 ноября перепугали некоторых горожан. Многие начали звонить в администрацию и в экстренные службы, чтобы узнать, не случилось ли в городе ЧП. Спешим успокоить, ничего в нашем городе не произошло.

- Сирены ремонтировали, и решили проверить их работу, - объяснили «КП-Иркутск» в пресс-службе администрации Иркутска. – То есть просто прошла внеплановая проверка. Просим иркутян и гостей соблюдать спокойствие.

Добавим, что проверка сирен в Иркутске не редкость. Городские власти часто тестируют системы оповещения населения.

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ИСТОЧНИК KP.RU