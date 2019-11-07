Сирены экстренного оповещения сработали 7 ноября в Иркутске
Сирены экстренного оповещения, сработавшие в Иркутске, вечером, 7 ноября перепугали некоторых горожан. Многие начали звонить в администрацию и в экстренные службы, чтобы узнать, не случилось ли в городе ЧП. Спешим успокоить, ничего в нашем городе не произошло.
- Сирены ремонтировали, и решили проверить их работу, - объяснили «КП-Иркутск» в пресс-службе администрации Иркутска. – То есть просто прошла внеплановая проверка. Просим иркутян и гостей соблюдать спокойствие.
Добавим, что проверка сирен в Иркутске не редкость. Городские власти часто тестируют системы оповещения населения.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Место выбрано: В Иркутске появится концертный зал Дениса Мацуева
Концертный комплекс построят на Чертугеевском полуострове (Подробности)
Почта заплатит штраф 50 тыс руб за установку новых дверей в историческом здании Иркутска (Подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU