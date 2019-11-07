2019-11-07T14:32:10+03:00
Общество

Поликлинику № 3 на улице Ленина закроют из-за аварийного здания

Больница, скорее всего, временно переедет в дом № 92а по улице Декабрьских Событий
Любовь АРБАТСКАЯ
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Здание Русско-Азиатского банка 1910 года постройки и давно требует ремонта. Фото: страница в Фэйсбуке министерства здравоохранения Иркутской области.Здание Русско-Азиатского банка 1910 года постройки и давно требует ремонта. Фото: страница в Фэйсбуке министерства здравоохранения Иркутской области.
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Городская поликлиника № 3, расположенная в старинном здании Русско-Азиатского банка на улице Ленина,38, скоро «переселится» на новое место. А ведь врачи принимали здесь горожан целых 90 лет! К медучреждению прикреплено 20 тысяч иркутян, терапевты и врачи-специалисты в день принимают до 350 пациентов.

Но сейчас этому дому, памятнику культурного наследия федерального значения, самому требуется помощь, а точнее, реконструкция. Ажурные балконы, лепнина, красивые рамы, созданные в далеком 1910 году, уже находятся в аварийном состоянии. Если их не привести в порядок, то они могут и обрушиться. Ходить внутри и возле здания скоро станет небезопасно, так что его судьба решена: сначала требуется обследование, а затем «лечение» - реконструкция или капремонт.

- Поликлиника пока переедет на другой адрес: скорее всего, в четырехэтажку по улице Декабрьских Событий, 92а, - поясняют в Министерстве здравоохранения Иркутской области. – Сейчас этот вопрос решается, требуются согласования. Но это к лучшему - на прежнем месте медикам и пациентам тесно: и кабинеты, и коридоры узкие. К тому же, старинное помещение в любой момент рискует остаться без тепла - на случай, если в системе отопления случится авария, резерва нет.

Так что переезд необходим.Кстати, летом это медучреждение объединили с иркутской городской поликлиникой № 3, что на улице Тимирязева, 35. Формально, конечно. И лучшим вариантом было бы разместить их под одной крышей, но пока такой возможности нет. Да, второе здание просторнее и на полвека моложе, чем бывший Русско-Азиатский банк. Но все же не готово, чтобы принять двойной поток пациентов, а это 41 тысяча человек.

- Объединенная поликлиника № 3 должна работать в хороших, современных условиях, так что в перспективе для нее построят новое помещение, - поясняют в ведомстве. –Планируется, что в нем врачи смогут принимать не меньше тысячи пациентов за смену, то есть намного больше, чем сейчас в двух отдельных точках. Пока что техзадание в стадии разработки.

Все это в планах. Конкретных сроков, когда поликлиника на улице Ленина закроется, еще нет. Но это вопрос времени. А пока же врачи принимают пациентов в прежнем режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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