2019-11-08T02:40:33+03:00
Общество

Пять лет в эфире: праздничный марафон стартует на радио «Комсомольская правда» в Иркутске» на 91,5 FM

В студии – ведущие ньюсмейкеры региона, присоединяйтесь и задавайте вопросы
Любовь АРБАТСКАЯ
Поделиться:
Ведущие Евгения Дмитриева и Наталья Кравченко с профессором Станиславом Гольдфарбом.Ведущие Евгения Дмитриева и Наталья Кравченко с профессором Станиславом Гольдфарбом.Фото: Наталья КРАВЧЕНКО
Изменить размер текста:

Радио «Комсомольская правда» в Иркутске» на 91,5 FM 8 ноября отмечает свой первый юбилей – пять лет! Каждый раз в эфире мы говорим на самые важные темы, обсуждаем яркие события в регионе и отвечаем на ваши вопросы. Кстати, специально для этого на нашей радиостанции проводятся марафоны. Всего один звонок в прямой эфир, и вы уже слышите комментарий специалиста по волнующим вас вопросам. Гости всегда ответственно относятся к обращениям слушателей - зачастую так решаются различные проблемы.

И вот, в честь очередного дня рождения, мы подводим итоги этой ударной пятилетки в эфире. В большом марафоне, который стартует с минуты на минуту, главные ньюсмейкеры Приангарья вместе с ведущими обсудят актуальные темы и ответят на ваши вопросы.

Дорогие читатели и слушатели, присоединяйтесь к нашему радиомарафону! Звоните по тел. (3952) 208-005, а также пишите в Вайбере или Вотсапе на номер 8-902-513-85-85. Смело задавайте вопросы и высказывайте пожелания!

Марафон на радио проводится с 8.00 до 20.00. Слушайте, вас ждет много интересного.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Просили погасить долг незнакомого человека: коллекторское агентство оштрафовали по жалобе жительницы Бурятии
Поликлинику № 3 на улице Ленина закроют из-за аварийного здания
Сирены экстренного оповещения сработали 7 ноября в Иркутске
В детских садах Иркутска усилили безопасность
Нарулила на статью: по видео, где девушка управляет самолетом Ан-24 возбуждено уголовное дело
Участок дороги на трассе Братск - Усть-Илимск временно перекрыли из-за погодных условий
Куда вложить средства иркутянам, чтобы получить доход
ИГУ выиграл грант Минобрнауки России на бесплатное обучение по программам дополнительного образования
Сергей Сокол и мэр Братска обсудили вопросы межбюджетных отношений
Делегация Иркутской области посетила Торгпредство Российской Федерации в Китае
Пострадавшие от наводнения жители Иркутской области продолжают получать сертификаты на новые квартиры
В Иркутске построят концертный зал
Водой залило дорогу: трубу прорвало на перекрестке ул Красноярской и Лызина в Иркутске
Почта заплатит штраф 50 тыс руб за установку новых дверей в историческом здании Иркутска
За жестокое убийство перед судом предстанет житель Ангарска
Место выбрано: В Иркутске появится концертный зал Дениса Мацуева
Движение по железнодорожному переезду в Култуке закроют 8 ноября
Бесплатные занятия по подготовке к ЕГЭ проходят в «Молчановке» для иркутских школьников
Премьера мюзикла иркутского «Театра Пилигримов» пройдет в Санкт-Петербурге
Сибиряк украл почти 400 железнодорожных тормозных башмаков
10-летний мальчик сломал позвоночник во время игры в пейнтбол в Ангарске
Так решил суд: два памятника истории и культуры изъяли у собственника в Иркутске
Ревнивый муж из Бурятии хотел избить любовника жены, но убил его брата
Поссорившись со своей любимой, сибиряк решил сжечь ее заживо
Виновника аварии в Ангарске заключили под стражу