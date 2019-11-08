Пять лет в эфире: праздничный марафон стартует на радио «Комсомольская правда» в Иркутске» на 91,5 FM

СЕГОДНЯ 02:40 2019-11-08T02:40:33+03:00

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Радио «Комсомольская правда» в Иркутске» на 91,5 FM 8 ноября отмечает свой первый юбилей – пять лет! Каждый раз в эфире мы говорим на самые важные темы, обсуждаем яркие события в регионе и отвечаем на ваши вопросы. Кстати, специально для этого на нашей радиостанции проводятся марафоны. Всего один звонок в прямой эфир, и вы уже слышите комментарий специалиста по волнующим вас вопросам. Гости всегда ответственно относятся к обращениям слушателей - зачастую так решаются различные проблемы.

И вот, в честь очередного дня рождения, мы подводим итоги этой ударной пятилетки в эфире. В большом марафоне, который стартует с минуты на минуту, главные ньюсмейкеры Приангарья вместе с ведущими обсудят актуальные темы и ответят на ваши вопросы.

Дорогие читатели и слушатели, присоединяйтесь к нашему радиомарафону! Звоните по тел. (3952) 208-005, а также пишите в Вайбере или Вотсапе на номер 8-902-513-85-85. Смело задавайте вопросы и высказывайте пожелания!

Марафон на радио проводится с 8.00 до 20.00. Слушайте, вас ждет много интересного.

ИСТОЧНИК KP.RU