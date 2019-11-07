2019-11-07T15:03:55+03:00
Происшествия

Просили погасить долг незнакомого человека: коллекторское агентство оштрафовали по жалобе жительницы Бурятии

Коллекторам предстоит заплатить 50 тысяч рублей
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Просили погасить долг незнакомого человека: коллекторское агентство оштрафовали по жалобе жительницы БурятииПросили погасить долг незнакомого человека: коллекторское агентство оштрафовали по жалобе жительницы БурятииФото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
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Целых три недели досаждало звонками жительницу Бурятии одно из коллекторских агентств. Детализация показала, что за это время коллекторы позвонили женщине 10 раз, выбивая из нее долг вообще незнакомого ей человека. Сибирячка, отказывалась с ними разговаривать, но настойчивые «вышибалы» продолжали звонить.

Судебные приставы, после жалобы женщины, провели проверку и привлекли коллекторское агентство к административной ответственности. На днях Арбитражный суд Бурятии вынес свой приговор.

- Агентство признали виновным и оштрафовали на 50 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Бурятии.

Напомним, что за подобные нарушения, коллекторов по закону могут оштрафовать на сумму от 50 тысяч до 500 тысяч рублей или приостановить их работу на срок до 90 суток.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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