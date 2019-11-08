Губернатор Иркутской области Сергей Левченко: «Более 300 соцобъектов строят и ремонтируют в регионе»

СЕГОДНЯ 04:08 2019-11-08T04:10:22+03:00

Глава региона Сергей Левченко выступил на марафоне на радио «Комсомольская правда» в Иркутске» на 91,5 FM Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Глава региона выступил на марафоне на радио «Комсомольская правда» в Иркутске» на 91,5 FM

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Радио «Комсомольская правда» в Иркутске» на 91,5 FM отмечает день рождения - пять лет в эфире! Праздничный марафон, во время которого ведущие ньюсмейкеры региона обсуждают важнейшие темы и отвечают на вопросы слушателей, открыл губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

Итак, в первую очередь глава Приангарья рассказал об открытии огромного концертного зала в Иркутске.

- В центре города столь масштабный концертный зал разместить сложно, поэтому решили построить его в красивом месте, на Чертугеевском полуострове Иркутского водохранилища, - пояснил Сергей Левченко. – Строительством займутся известные архитекторы и специалисты по акустике. Деньги на проектные работы уже выделены. Подготовка к строительству займет около двух лет, ну а само возведение объекта не будет долгим.

Далее в эфире обсудили тему строительства ледового дворца к чемпионату мира по хоккею с мячом в 2020 году. Губернатор Иркутской области заверил, что объект, который создается по образцу ледового дворца в Красноярске, будет надежным и долговечным.

Невозможно было не затронуть и тему катастрофического паводка, от которого Приангарье пострадало летом 2019 года.

- На сегодняшний день в области - 46,6 тысячи пострадавших от паводка, около 23 тысячи человек лишились имущества, им выплачивали по 50 или 100 тысяч рублей компенсации, - сказал глава Иркутской области Сергей Левченко. - Многие потеряли жилье: 6901 дом снесен или поврежден водой так, что жить там невозможно. Новые дома или квартиры купили уже 3100 человек. Во время паводка пострадала и социальная инфраструктура, нужно построить 211 новых объектов. Ну и важнейшая задача – защита населенных пунктов от наводнения, чтобы в будущем такого не повторилось.

Также обсудили то, что в Приангарье ведется строительство и ремонт более 300 соцобъектов. Ну а в планах на ближайшую пятилетку до 2023 года - только дальнейшее развитие региона.

ИСТОЧНИК KP.RU