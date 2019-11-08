The Architectural Photography Awards: фотография с видом Иркутска может стать лучшим кадром

СЕГОДНЯ 04:14 2019-11-08T04:14:53+03:00

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Конкурс архитектурной фотографии The Architectural Photography Awards ежегодно предваряет Всемирный фестиваль архитектуры, именно там 4-6 декабря станет известно кто же станет победителем, чей снимок признают лучшим в 2019 году.

Накануне жюри опубликовали на официальном сайте конкурса 24 работы, претендующие на победу в этом году. Среди них — кадр с видами Иркутска. На нем изображен один из спальных районов города. Его автор - Ma ChengRong.

Фотокарточка из Иркутска представлена в номинации «Ощущение места». Всего в шорт-лист конкурса отобрали по 4 снимка в 6 категориях.

- Победителей определят в номинациях «Экстерьер», «Интерьер», «Ощущение места», «Используемое здание», «Снимок с мобильного телефона», «Портфолио», - сообщает официальный сайт конкурса The Architectural Photography Awards.

Посмотреть снимки, претендующие на звание лучшего архитектурного фото, можно здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU