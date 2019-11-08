СЕГОДНЯ 04:30 2019-11-08T04:30:59+03:00

По улице Депутатской в Иркутске ограничат движение с 11 ноября Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Там будут прокладывать электрический кабель

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Внимание, автомобилисты! В Иркутске с 11 ноября начнет действовать очередное ограничение движения. На этот раз на улице Депутатской. Недалеко от здания МУП «Водоканала» по улице Станиславского 2/1.

- Это связано с проведением работ по ремонту кабельной линии электроснабжения, - сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.

Управиться с работой обещают к концу месяца - 30 ноября.

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ИСТОЧНИК KP.RU