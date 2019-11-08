Председатель думы Иркутска Дмитрий Ружников: «Благоустройство города – важнейшая задача»

СЕГОДНЯ 04:36 2019-11-08T04:36:34+03:00

Председатель думы Иркутска Дмитрий Ружников принял участие в марафоне на радио «Комсомольская правда» в Иркутске» на 91,5 FM Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Дмитрий Ружников принял участие в марафоне на радио «Комсомольская правда» в Иркутске» на 91,5 FM

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Праздничный марафон в честь пятилетия радио «Комсомольская правда» в Иркутске» на 91,5 FM продолжается. Следующий гость в эфире - председатель думы Иркутска Дмитрий Ружников. Он подробно рассказал о роли народных избранников.

- Местные жители, в основном, обращаются к депутатам с вопросами по благоустройству города, далее идут социальные темы и реже всего – политические, - говорил Дмитрий Ружников. – Поэтому важнейшая задача - это благоустройство Иркутска, начиная от новых транспортных развязок и парков до точечных решений - создания остановок, тротуаров, посадки деревьев.

Каждого горожанина волнует то, что он видит, например, по пути из дома на работу. Где-то надо отремонтировать лестницу, где-то обрезать ветки у деревьев. Именно по таким вопросам чаще всего идут за помощью к депутатам. И проблемам всегда найдется решение.

ИСТОЧНИК KP.RU