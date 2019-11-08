Изъяли омуль и орудия лова: браконьеров поймали на Байкале

СЕГОДНЯ 05:09 2019-11-08T05:09:53+03:00

За сутки в Бурятии возбудили несколько уголовных дел

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Сотрудники транспортной полиции накануне поймали с поличным сразу нескольких браконьеров, которые занимались запрещенным на Байкале выловом омуля.

- На реке Кичера задержаны были двое жителей поселка Нижнеангарск, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте. - И в районе села Посольск Кабанского района также задержан 36-летний местный житель.

У нарушителей изъяли выловленную рыбу и орудия лова. Общий ущерб по подсчетам экспертов — более 170 тысяч рублей. Согласно статье 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов» нарушителям грозит до двух лет лишения свободы.

Сотрудники полиции напоминают, что с 1 октября 2017 года в силу вступил запрет на промышленный и любительский промысел омуля в озере Байкал и впадающих в него реках, включая притоки. Это сделано для того, чтобы рыба-эндемик озера не исчезла.

ИСТОЧНИК KP.RU