СЕГОДНЯ 06:02 2019-11-08T06:02:30+03:00

Ушел гулять с собакой и пропал: 43-летнего мужчину два месяца ищут в Бурятии. Фото: СУ СК России по Бурятии.

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Вот уже более двух месяцев ищут пропавшего без вести жителя Улан-Удэ Николая Кытманова. 43-летний мужчина еще поздним вечером, 25 августа ушел из дома по улице Короленко, чтобы погулять с собакой, но обратно так и не вернулся. До сих пор о его местонахождении ничего неизвестно. Также известно, что пропавший страдает психическим заболеванием.

В пресс-службе СУ СК России по Иркутской области, сообщают приметы Николая Кытманова. У него европейская внешность, рост около 180-185 см., на вид 45-50 лет, лицо овальное, худощавого телосложения, прическа короткая, прямые темно-русые волосы, глаза карие. Из особых примет выделяют частичное отсутствие передних верхних и нижних зубов, при ходьбе мужчина хромает. В день исчезновения был одет в светлую кепку-бейсболку, серый джинсовый костюм, темно-синюю футболку без рисунков, темно-синие кроссовки. С мужчиной может находиться собака, с которой он вышел из дома: беспородная среднего размера, черного цвета, гладкошерстная, лапы белые, глаза черные.

Всех, кто что либо знает о местонахождении Николая Кытманова, просят сообщать в ближайшие отделы полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU