Житель Улан-Удэ выплатил 30 тысяч рублей штрафа за агрессивного пса

СЕГОДНЯ 06:42 2019-11-08T06:42:38+03:00

Его московская сторожевая набросилась на соседку, когда та пришла в гости

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Обычный поход в гости обернулся для жительницы Улан-Удэ попаданием на больничную койку. Все началось с того, что женщину пригласил в гости ее знакомый. Но, когда она зашла в дом, ее встретил отнюдь не мужчина, а огромный пес породы московская сторожевая, который набросился на гостью. На крики женщины примчался хозяин собаки, он оттащил ее, однако та успела сильно искусать пострадавшей обе ноги. Ее доставили в травмпункт, а оттуда экстренно увезли в больницу, где женщина провела 12 дней.

- После выписки потерпевшая обратилась с исковым заявлением в суд для возмещения морального ущерба, - сообщает пресс-служба УФССП России по республика Бурятия, - Женщина потребовала возместить ей моральный ущерб, а также оплатить расходы на медикаменты и порванную одежду.

Суд удовлетворил иск частично. Хозяин пса выплатил 20 тысяч рублей в качестве компенсации и 10 тысяч рублей - для возмещения материального ущерба.

Однако хозяин собаки не спешил выполнять решение суда. Поэтому судебным приставам пришлось арестовать его машину. Только после этого, побоявшись лишиться машины, должник выплатил штраф. На сегодняшний день вся необходимая сумма выплачена потерпевшей.

ИСТОЧНИК KP.RU