Проезд по участку улицы Станиславского в Иркутске закроют 11 ноября

СЕГОДНЯ 07:11 2019-11-08T07:11:18+03:00

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Обращаем внимание автомобилистов на то, что в ближайшее время в Иркутске перекроют еще одну дорогу. 11 ноября проезд по улице Депутатская в районе дома, расположенного по адресу Станиславского, 2/1, будет закрыт. Ограничение продлится в течение нескольких недель. В следующий раз свободно проехать по этому участку дороги можно будет лишь 30 ноября.

- Проезд по участку улицы Депутатская будет закрыт в связи с тем, что в этот период там будут проводиться работы по ремонту кабельной линии электроснабжения, - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска.

Напомним, что также в Иркутске действует ограничение движения по улице Грязнова в районе дома по адресу Дзержинского,13. Оно продлится до 15 ноября. До этого же времени будут проводиться ремонтные работы на перекрестке улиц Марата и Сурикова. А до 9 ноября движение транспорта по улице Фридриха Энгельса возле дома номер 5 также будет частично ограничено.

ИСТОЧНИК KP.RU