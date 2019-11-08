Житель Таджикистана попытался уехать из Иркутска, чтобы не расплачиваться с долгами

СЕГОДНЯ 07:39 2019-11-08T07:39:02+03:00

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Попытка уехать за границу не спасла гражданина Таджикистана от выплаты долга в пользу финансовой организации. Ранее он оформил там договор займа и получил 65 тысяч рублей. Однако возвращать эти деньги он не собирался. Тогда судебные приставы вместе с представителем банка провели рейд по стройкам Иркутска, чтобы найти мужчину, который работал строителем. И вскоре поиски увенчались успехом.

- Должник, который трудился разнорабочим на одном из строящихся объектов, заверил представителей ведомства, что помнит о своих обязательствах и точно вернет нужную сумму в срок, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Иркутской области.

Однако гражданин Таджикистана оказался таким ответственным только на словах. Как только он получил зарплату, то сразу же попытался сбежать от своих долгов на родину. Однако он еще не знал, что ему запретили выезжать за границу, пока он не выплатит нужную сумму финансовой организации. Оказавшись в безвыходном положении, мужчина понял, что не сможет избежать выплаты долга, и тут же вернул в банк 65 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU