Партию санкционных груш, весом 80 килограмм, уничтожили в Иркутске

СЕГОДНЯ 09:33 2019-11-08T09:36:09+03:00

У владельца не было никаких документов, которые бы указали на страну-производителя фруктов

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Сотрудники иркутской таможни и Россельхознадзора проверили склады плодоовощных баз города. На одной из них они нашли семь ящиков груш неизвестного происхождения. Понять, откуда они были привезены - невозможно. На них не было ни маркировок, ни этикеток, которые бы указали на страну-производителя. Всего на складе хранилось около 80 килограммов санкционированного товара.

- Владелец склада не смог предоставить сотрудникам никаких документов на товар. Таможенники не исключают, что партия груш могла быть санкционной, - сообщается в пресс-службе иркутской таможни. – У хозяина базы забрали ящики с фруктами, а затем уничтожили их на городском полигоне твердых бытовых отходов.

Напомним, в России действует запрет на ввоз продуктов из стран Европы, США, Канады и Австралии. Около сорока странам запрещено ввозить на территорию страны определенные продукты, овощи и фрукты.

ИСТОЧНИК KP.RU