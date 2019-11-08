Проблемы отдаленных территорий обсудили председатель Заксобрания и активные жители Иркутской области

СЕГОДНЯ 12:53 2019-11-08T12:53:35+03:00

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Основные проблемы, волнующие жителей отдаленных территорий и сельской местности региона, обсудил председатель Заксобрания Иркутской области Сергей Сокол и активисты городов и районов Приангарья.

- Только при постоянном, неформальном и искреннем общении с жителями можно узнать, почувствовать, что их действительно волнует. И вместе не только добиваться решения насущных задач, но выстроить стратегию и системно работать над улучшением качества жизни в Приангарье, - отметил Сергей Сокол.

На встрече были озвучены такие проблемы, как отток населения, плохие дороги и высокие цены на авиабилеты. Так представители Бодайбо рассказали, что в городе не хватает врачей и учителей, специалисты уезжают, количество жителей постоянно уменьшается. Кроме того, ситуацию усугубляет высокая стоимость авиаперелетов, из-за чего северяне чувствуют себя в изоляции. Транспортная доступность волнует и жителей Чунского района. Они напомнили, во время наводнения этим летом, в территорию из-за плохого состоянии дороги не могли попасть автомобили МЧС, гуманитарной помощи и других служб.

Жители острова Ольхон озвучили проблему, общую для всех прибрежных населенных пунктов Байкала. У местных жителей нет возможности не только строить дома, нельзя также ловить рыбу, ходить в лес, развивать туризм. Местные жители вынуждены платить за вход на территорию нацпарка, который граничит с населенными пунктами. Сергей Сокол отметил, что по проблеме охраны озера Байкал Заксобрание региона подготовило документы для Госдумы ФС РФ с проектом изменений в нормативные акты, которые в случае принятия позволят улучшить условия проживания местных жителей на берегах Байкала.

Сергей Сокол отметил, что сейчас в Законодательном Собрании идет работа над проектом бюджета области на 2020 год, и вопросам развития муниципалитетов уделяется особое внимание. Депутаты учитывают те пожелания и запросы, которые были озвучены на встречах с населением.

ИСТОЧНИК KP.RU