2019-11-08T13:50:37+03:00
Общество

Иркутский инженер Никита Чен-Юн-Тай создал самое большое в мире здание с помощью 3D-принтера

Его изобретение уже попало в Книгу рекордов Гиннесса
Виктория ГЕРКО
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Иркутский инженер Никита Чен-Юн-Тай создал самое большое в мире здание с помощью 3D-принтера.Иркутский инженер Никита Чен-Юн-Тай создал самое большое в мире здание с помощью 3D-принтера.
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Изобретение иркутского инженера Никиты Чен-Юн-Тая попало в Книгу рекордов Гиннесса. Инженер придумал и создал строительный 3D-принтер. С его помощью он построил самое большое печатное 3D-здание в Дубае.

С помощью последнего чуда техники Никите и его компании удалось построить здание в 640 квадратных метров. Высота рекордного дома - 9,5 метров. Предыдущие «распечатанные» постройки сделаны из заготовленных блоков. Принтер иркутского инженера сразу же возвел двухэтажное здание.

Компанию, в которой он работает сейчас, основана всего 4 года назад. И уже сейчас иркутянин смог воплотить в жизнь то, о чем раньше могли только мечтать. Никите удалось придумать уникальный механизм принтера и создать устройство, не имеющее аналогов. С помощью такого принтера можно «распечатывать» дом не по кусочкам, а весь сразу!

- У компании много потенциальных клиентов. Накопились идеи, как создать обновленную версию оборудования, - рассказывает ИА Байкал-Инфо. – В планах – сделать его серийным.

Конечно же, внешний вид принтера совсем не такой, каким мы привыкли его видеть. Весит он 2,5 тонны. А работает по такому принципу: принтер крутится вокруг себя и постепенно возводит стены из бетона. При строительстве не остается никакого мусора. А затрачиваемая электроэнергия для его работы минимальна: мощность 5 электрических чайников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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