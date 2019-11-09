2019-11-09T04:00:49+03:00
Общество

Погода в Иркутске 9 ноября: переменная облачность и без осадков

На севере региона ожидается снег и метели
Мария ОСИПОВА
Поделиться:
Погода в Иркутске 9 ноября: переменная облачность и без осадковПогода в Иркутске 9 ноября: переменная облачность и без осадковФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

На удивление теплая осень стоит в этом году в Иркутске. На календаре уже 9 ноября, а в городе до сих пор нет снега и относительно тепло – дневные температуры пока не опускаются ниже -5 градусов. Вот и сегодня в областном центре ожидается вполне теплая погода.

По информации синоптиков Иркутского гидрометцентра, в Иркутске сегодня будет переменная облачность, без существенных осадков. Ветер ожидается юго-восточный с переходом на западный, скорость ветра 4-9 м/с. Температура воздуха днем будет +3…+5 градусов.

А вот по области погода ожидается не совсем благоприятная. Особенно это касается западных, северо-западных районов региона и Катангского района – там сегодня синоптики обещают с самого утра усиление западного, северо-западного ветра до 15-20 м/с, снег и метели. Водителям стоит быть предельно осторожными – на дорогах может образоваться снежный накат.

В остальных районах Иркутской области существенных осадков не предвидится. Ветер будет западный, северо-западный 3-8 м/с, местами возможны порывы до 14 м/с. Температура воздуха днем 0…+5 градусов, при облачной погоде столбик термометра опустится до -2…-7 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Прогноз погоды в Иркутске»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жительница Шелехова предстанет перед судом за убийство зятя
Первое поражение в сезоне: «Байкал-Энергия» дома проиграла красноярскому «Енисею»
Сергей Сокол: Продолжим работать над увеличением социальных программ
Сибиряк три раза менял показания в полиции и предстал перед судом за ложный донос
Дмитрий Бердников: Город меняется, и мы вместе с ним
Иркутский инженер Никита Чен-Юн-Тай создал самое большое в мире здание с помощью 3D-принтера
Проблемы отдаленных территорий обсудили председатель Заксобрания и активные жители Иркутской области
ХК «Байкал-Энергия» организует автобусы для болельщиков после вечерних домашних матчей
Ангарский родильный дом закрыли на плановую уборку
Иркутский программист Евгений Потапов стал лауреатом крупнейшей IT-конференции
Троллейбус впервые начал курсировать через Академический мост в Иркутске
Морозы наступают на Иркутск: синоптики предупреждают о понижении температуры до -15
Студентам из пострадавших от наводнения территорий Иркутской области компенсируют стоимость учебы в вузе
Международная выставка SibWoodExpo 2020 пройдет в Братске