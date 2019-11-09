Погода в Иркутске 9 ноября: переменная облачность и без осадков

СЕГОДНЯ 04:00 2019-11-09T04:00:49+03:00

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На удивление теплая осень стоит в этом году в Иркутске. На календаре уже 9 ноября, а в городе до сих пор нет снега и относительно тепло – дневные температуры пока не опускаются ниже -5 градусов. Вот и сегодня в областном центре ожидается вполне теплая погода.

По информации синоптиков Иркутского гидрометцентра, в Иркутске сегодня будет переменная облачность, без существенных осадков. Ветер ожидается юго-восточный с переходом на западный, скорость ветра 4-9 м/с. Температура воздуха днем будет +3…+5 градусов.

А вот по области погода ожидается не совсем благоприятная. Особенно это касается западных, северо-западных районов региона и Катангского района – там сегодня синоптики обещают с самого утра усиление западного, северо-западного ветра до 15-20 м/с, снег и метели. Водителям стоит быть предельно осторожными – на дорогах может образоваться снежный накат.

В остальных районах Иркутской области существенных осадков не предвидится. Ветер будет западный, северо-западный 3-8 м/с, местами возможны порывы до 14 м/с. Температура воздуха днем 0…+5 градусов, при облачной погоде столбик термометра опустится до -2…-7 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU