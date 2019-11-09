2019-11-09T04:54:57+03:00
Происшествия

Жительница Шелехова предстанет перед судом за убийство зятя

Трагедией закончилось застолье родственников
Мария ОСИПОВА
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Жительница Шелехова предстанет перед судом за убийство зятяЖительница Шелехова предстанет перед судом за убийство зятяФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Следователи СУ СК России по Иркутской области завершили расследование уголовного дела по обвинению 39-летней жительницы Шелехова в убийстве зятя. Прокуратурой уже утверждено обвинительное заключение, материалы дела направлены в суд.

Чем же родственник не угодил шелеховчанке? Причина до банальности проста – пьяная ссора во время застолья.

Дело было еще в июле 2019 года. Женщина вместе со своей сестрой и её супругом распивали спиртное в квартире дома в пер. Шевченко г. Шелехова. В какой-то момент вечер перестал быть томным – родственники принялись оскорблять друг друга. Слово за слово, и обвиняемая схватилась за нож. Одного удара ножом в грудь оказалось достаточно, чтобы зять женщины упал замертво.

- Она не ожидала такого исхода, - рассказывают в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области, - скрыться с места преступления не пыталась и по прибытии на квартиру сотрудников полиции сдалась.

Теперь шелеховчанку ждет суд. Максимально возможное наказание, которое она может получить, – 15 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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