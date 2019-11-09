ДТП под Братском: водитель лесовоза погиб под упавшими с автомобиля бревнами

СЕГОДНЯ 06:37 2019-11-09T06:37:37+03:00

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Смертельное ДТП произошло в Братском районе на 44 км Шаманской трассы, ведущей в сторону Нижнеилимского района. Здесь столкнулись два КАМАЗа, один из которых был гружен круглым лесом. Водитель лесовоза погиб. Полиция выясняет все обстоятельства трагедии.

- Предварительно установлено, что 42-летний водитель «Камаза – 6460», двигаясь со стороны Нижнеилимского района в сторону города Братска, не справился с управлением, выехал в кювет и врезался в другой «Камаз – 6460», груженый круглым лесом, который стоял на обочине, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области. – Незадолго до столкновения водитель лесовоза съехал в кювет и вышел из кабины, чтобы осмотреть автомобиль.

Из-за удара одного большегруза о другой из кузова лесовоза повалились бревна. И прямо на водителя. От полученных травм 28-летний мужчина скончался на месте ДТП.

Сотрудники полиции сейчас разыскивают очевидцев этой трагедии. Свидетелей аварии просят обратиться в следственный отдел МВД России «Братское» по телефону: 49-54-64 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU