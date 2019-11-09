2019-11-09T06:37:37+03:00
Происшествия

ДТП под Братском: водитель лесовоза погиб под упавшими с автомобиля бревнами

Полиция ищет свидетелей аварии
Мария ОСИПОВА
Поделиться:
ДТП под Братском: водитель лесовоза погиб под упавшими с автомобиля бревнами. Фото: соцсетиДТП под Братском: водитель лесовоза погиб под упавшими с автомобиля бревнами. Фото: соцсети
Изменить размер текста:

Смертельное ДТП произошло в Братском районе на 44 км Шаманской трассы, ведущей в сторону Нижнеилимского района. Здесь столкнулись два КАМАЗа, один из которых был гружен круглым лесом. Водитель лесовоза погиб. Полиция выясняет все обстоятельства трагедии.

- Предварительно установлено, что 42-летний водитель «Камаза – 6460», двигаясь со стороны Нижнеилимского района в сторону города Братска, не справился с управлением, выехал в кювет и врезался в другой «Камаз – 6460», груженый круглым лесом, который стоял на обочине, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области. – Незадолго до столкновения водитель лесовоза съехал в кювет и вышел из кабины, чтобы осмотреть автомобиль.

Из-за удара одного большегруза о другой из кузова лесовоза повалились бревна. И прямо на водителя. От полученных травм 28-летний мужчина скончался на месте ДТП.

Сотрудники полиции сейчас разыскивают очевидцев этой трагедии. Свидетелей аварии просят обратиться в следственный отдел МВД России «Братское» по телефону: 49-54-64 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В кафе и столовых Братского района нашли нарушения
Автомобиль провалился под лед на реке Витим в Бодайбинском районе
Жительница Шелехова предстанет перед судом за убийство зятя
Погода в Иркутске 9 ноября: переменная облачность и без осадков
Первое поражение в сезоне: «Байкал-Энергия» дома проиграла красноярскому «Енисею»
Сергей Сокол: Продолжим работать над увеличением социальных программ
Сибиряк три раза менял показания в полиции и предстал перед судом за ложный донос
Дмитрий Бердников: Город меняется, и мы вместе с ним
Иркутский инженер Никита Чен-Юн-Тай создал самое большое в мире здание с помощью 3D-принтера
Проблемы отдаленных территорий обсудили председатель Заксобрания и активные жители Иркутской области
ХК «Байкал-Энергия» организует автобусы для болельщиков после вечерних домашних матчей
Ангарский родильный дом закрыли на плановую уборку
Иркутский программист Евгений Потапов стал лауреатом крупнейшей IT-конференции
Троллейбус впервые начал курсировать через Академический мост в Иркутске
Морозы наступают на Иркутск: синоптики предупреждают о понижении температуры до -15
Студентам из пострадавших от наводнения территорий Иркутской области компенсируют стоимость учебы в вузе
Международная выставка SibWoodExpo 2020 пройдет в Братске