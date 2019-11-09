2019-11-09T08:39:50+03:00
Общество

В кафе и столовых Братского района нашли нарушения

Владельцев общепита оштрафовали
Мария ОСИПОВА
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В кафе и столовых Братского района нашли нарушенияВ кафе и столовых Братского района нашли нарушенияФото: Евгения ГУСЕВА
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Прокуратура проверила закусочные, кафе и столовые в Братском районе и нашла в некоторых из них нарушения санитарных норм. Поводом для проведения проверок объектов общепита стало массовое отравление братчан шаурмой, после которого 43 человека, в том числе 17 детей, оказались на больничной койке.

Напомним, братчане начали обращаться к врачам с симптомами отравления в начале октября. Все пострадавшие обедали в кафе по улице Кирова, 18. После инцидента кафе временно закрыли, заведение проверили специалисты Роспотребнадзора. Результаты проверки пока не обнародованы, однако известно, что в июне в этом кафе уже было отравление посетителей. Тогда там нашли несколько нарушений.

Что же касается прокурорской проверки точек общественного питания Братского района, то в некоторых кафе выявлены факты хранения мяса без соответствующей маркировки, без ветеринарных документов, подтверждающих качество и безопасность. В ряде случаев было установлено нарушение условий хранения продуктов и отсутствие у работников медицинских книжек.

- По требованию прокуратуры района индивидуальными предпринимателями мясная продукция снята с реализации. Владельцы точек общепита, в которых выявлены нарушения, оштрафованы, - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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