2019-11-09T12:43:01+03:00
Происшествия

Переполох в участке: в Бурятии подросток угрожал взорвать отдел полиции

Парень требовал отпустить всех задержанных из изолятора временного содержания
Мария ОСИПОВА
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В Бурятии подросток угрожал взорвать отдел полицииВ Бурятии подросток угрожал взорвать отдел полицииФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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История, похлеще голливудского блокбастера, произошла в городе Закаменск республики Бурятия. Днем 28 декабря 2018 года в дежурную часть местного отдела полиции позвонил неизвестный и сказал, что здание заминировано. Абонент, угрожая взорвать стражей порядка, потребовал выпустить всех задержанных из изолятора временного содержания.

В считанные минуты полицейский участок оцепили, из здания эвакуировали всех сотрудников. Кинологи с собаками обследовали помещение и близлежащий периметр. Бомбу, конечно, не нашли, а вот звонившего незнакомца вычисли и задержали. Достаточно быстро.

Им оказался 16-летний подросток. Парень уже имел проблемы с законом, привлекался с уголовной ответственности. Как позже выяснилось, он вовсе не шутил, а намеренно сообщил полиции о бомбе, желая навредить деятельности правоохранительных органов, дестабилизировать работу полицейских. Выяснилось и то, что, помимо ложного сообщения о минировании, молодой человек совершил две кражи со дворов местных жителей, проникая в хранилища. В одном случае он похитил монитор от компьютера, велосипед и мопед, причинив ущерб собственнику на сумму 30,5 тыс. рублей, во втором – мотоцикл стоимостью 50 тыс. рублей.

- Суд по данным уголовным делам признал подростка виновным в заведомо ложном сообщении об акте терроризма и кражах, - сообщает пресс-служба СУ СК России по республике Бурятия. – Приговором суда к подростку применены принудительные меры воспитательного воздействия в виде помещения в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа до наступления его совершеннолетия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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