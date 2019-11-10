Гороскоп на 10 ноября от бурятских лам: бегом в спортзал

СЕГОДНЯ 05:11 2019-11-10T05:11:55+03:00

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Гороскоп от бурятских лам — Зурхай — это древняя тибетская астрология, которая изучает взаимосвязь космоса, небесных светил с человеком. Буддистская традиционная Сангха России составляет их на каждый день: верить в такие гороскопы или нет — личное дело каждого.

Сегодня, 10 ноября, согласно бурятским ламам — День Солнца. Он будет хороших для людей, родившихся в Год дракона. Также в этот день благоприятно брать деньги в долг, закладывать фундамент дома, строить, копать землю. Очень хорош будет, если в воскресенье вы решите повысить физическую нагрузку — так что собираемся и бегом в тренажерный зал.

- Стрижка волос в этот день – к счастью и успешности, - гласит Зурхай.

Чего 10 ноября делать точно не стоит, так это отправляться в дорогу — сегодня это к разочарованию. Также не нужно покупать скот, устраивать или помогать устроиться кому-то на работу, нанимать работников, особенно сиделок. С этим лучше подождать.

ИСТОЧНИК KP.RU