2019-11-10T05:52:41+03:00
Общество

Михаил Миль и его вертолеты:об известном иркутском авиаконструкторе расскажут в музее

Встреча приурочена к 110-летию известного изобретателя
Мария КНЯЗЕВА
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Михаил Миль и вертолет Ми-8:об известном иркутском авиаконструкторе расскажут в музее. Фото предоставлено Иркутским краеведческим музеемМихаил Миль и вертолет Ми-8:об известном иркутском авиаконструкторе расскажут в музее. Фото предоставлено Иркутским краеведческим музеем
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Михаил Миль родился в Иркутске в 1909 году. Его детство и юность прошли в нашем городе. Позже его имя стало известно во всем мире. Под его началом были созданы вертолеты Ми-2, Ми-4, Ми-6, Ми-8, Ми-12 и другие. В Иркутском краеведческом музее, в филиале «Окно в Азию», к 110-летию со дня рождения Михаила Леонтьевича пройдет встреча из цикла «Сто лиц Восточной Сибири».

- Михаил Миль провел в Иркутске первые 16 лет своей жизни, - отмечают сотрудники музея. - Здесь он получил среднее образование, увлекся техническим рисованием и выучил иностранные языки. Здесь же после первого знакомства с авиацией он выбрал свой жизненный путь.

Хотите узнать больше о жизненном пути, об изобретениях Михаила Леонтьевича, приходите 13 ноября к 17.30 в «Окно в Азию». Филиал находится в 130-м квартале. Вход свободный.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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