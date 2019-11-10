Выставка котят пройдет 10 ноября в Иркутске

СЕГОДНЯ 06:08 2019-11-10T06:08:09+03:00

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В Иркутске сегодня, 10 ноября, пройдет выставка котят. Посмотреть на «Матроскиных» можно будет всего один день с 12.00 до 18.00 в отделе природы Иркутского краеведческого музея.

- Иркутяне увидят котят традиционных и редких пород: персидская, экзотическая, шотландская, британская, бенгальская, курильский бобтейл, мейн-кун, селкирк-рекс, корниш-рекс, - рассказали организаторы «Ярмурки котят».

Посетители в этот день смогут узнать все тонкости содержания представителей той или иной породы в своей квартире или частном доме: как кормить, нужно ли расчесывать и так далее.

Кстати, сегодня 10 ноября вы еще наверняка успеете попасть на мастер-классы в Усадьбе Сукачева. Они начнутся в 14.00 и 15.00. Подробности — здесь.

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ИСТОЧНИК KP.RU