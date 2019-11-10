Погиб один из водителей в ДТП на Качугском тракте под Иркутском
ДТП, унесшее жизнь одного человека, произошло этой ночью с 9 на 10 ноября на Качугском тракте. На 30-м километре трассы столкнулись две иномарки - автомобили «Ниссан» и «Тойота». По предварительным данным, водитель «Ниссана» не справился с управлением. Автомобиль вылетел на встречную полосу, где столкнулся с «Тойотой».
- Все обстоятельства ДТП сейчас уточняются, - отмечают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.
От полученных травм водитель «Тойоты» скончался на месте.
Читайте также:
Автомобиль провалился под лед на реке Витим в Бодайбинском районе. Водитель забыл поставить «Ниву» на ручник [видео]
ДТП под Братском: водитель лесовоза погиб под упавшими с автомобиля бревнами.
Полиция ищет свидетелей аварии (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU