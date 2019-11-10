Погиб один из водителей в ДТП на Качугском тракте под Иркутском

СЕГОДНЯ 06:34 2019-11-10T06:34:12+03:00

Водитель "Тойоты" погиб в ДТП на Качугском тракте Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Авария произошла ночью с 9 на 10 ноября

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ДТП, унесшее жизнь одного человека, произошло этой ночью с 9 на 10 ноября на Качугском тракте. На 30-м километре трассы столкнулись две иномарки - автомобили «Ниссан» и «Тойота». По предварительным данным, водитель «Ниссана» не справился с управлением. Автомобиль вылетел на встречную полосу, где столкнулся с «Тойотой».

- Все обстоятельства ДТП сейчас уточняются, - отмечают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

От полученных травм водитель «Тойоты» скончался на месте.

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ИСТОЧНИК KP.RU