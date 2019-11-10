Батискаф «Мир», погружавшийся на дно Байкала, появится в Москве

СЕГОДНЯ 08:08 2019-11-10T08:09:24+03:00

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В Москве с 9 ноября по 5 декабря проходит Московский научно-популярный фестиваль «Байкал. Магия воды». На форуме специалисты Иркутской областной детской библиотеки им. Марка Сергеева представят разработанную ими экологическую игру-путешествие о священном озере с элементами викторины "Увлекательное путешествие вокруг Байкала". Она может стать интересным познавательным пособием для ребят, интересующихся природой России, биологией, экологией.

Игра рассчитана на проверку знаний о «море» школьников 12-17 лет. В ней будет несколько маршрутов с природными объектами, животными, растениями, туристическими стоянками.

- Попав на эти объекты, игроки должны ответить на вопросы ведущего, выполнить задания, либо узнать факты о заповедном Прибайкалье, познакомиться с правилами поведения на природе, - сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области.

Организаторы фестиваля отмечают, что жители столицы во время проведения фестиваля «Байкал. Магия воды» могут познакомиться с экосистемой озера, культурой народов Прибайкалья. Основная часть экспозиции разместится на втором этаже «Москвариума» - это тематические разделы, видеоролики и фотографии озера. А на площади у «Москвариума» появится батискаф «Мир», который совершал погружение на дно Байкала.

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ИСТОЧНИК KP.RU